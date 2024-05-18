Читатели Daily Mail о призыве к НАТО мобилизоваться: «Враг Европы – это не Россия»

Несмотря на развернувшуюся в западных СМИ истерию в духе «новой холодной войны» и якобы «неизбежности русского вторжения» в Европу, идея о прямом вмешательстве армий стран НАТО в конфликт с Россией не находит хоть сколь-нибудь значимой поддержки в массах европейских обывателей.