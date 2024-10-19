Санкциям вопреки: на российских рынках снова отмечается повышенный интерес зарубежных инвесторов

Иностранные инвесторы возобновили интерес к российскому рынку, не наблюдавшийся последние полтора года.
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