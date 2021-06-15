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Придут не только русские. Американцев вытесняет новый сильный игрок

Придут не только русские. Американцев вытесняет новый сильный игрок

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. "Китай положил глаз на Ближний Восток", "Контракт на четыреста миллиардов долларов усиливает влияние", "Русским и китайцам достанется наш обед" — с такими заголовками выходят американские газеты.

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