Придут не только русские. Американцев вытесняет новый сильный игрок

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. "Китай положил глаз на Ближний Восток", "Контракт на четыреста миллиардов долларов усиливает влияние", "Русским и китайцам достанется наш обед" — с такими заголовками выходят американские газеты.