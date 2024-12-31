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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Иван Ермаков: «Хочу в уходящем 2024 году выразить слова признательности и любви родному городу»

Иван Ермаков: «Хочу в уходящем 2024 году выразить слова признательности и любви родному городу»

Не как дед Мороз, а как севастополец, долго живущий в Городе-Герое Севастополь, как человек, которому повезло учиться, трудиться, служить, растить детей и внуков, даже руководить этим прославленным во все времена городом, гордостью российского народа, городом русских моряков и славой России, в самое непредсказуемое и тяжёлое для людей и Родины время, хочу в уходящем 2024 году выразить слова признательности и любви родному городу, его жителям.

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