В Майкопе с дружественным визитом находится делегация Ингушетии

По поручению Главы Адыгеи Мурата Кумпилова мы вместе осмотрели социальные и инфраструктурные объекты, обсудили дружеские связи между нашими городами и регионами, поговорили о новых точках соприкосновения.
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