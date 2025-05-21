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В Майкопе с дружественным визитом находится делегация Ингушетии

В Майкопе с дружественным визитом находится делегация Ингушетии

По поручению Главы Адыгеи Мурата Кумпилова мы вместе осмотрели социальные и инфраструктурные объекты, обсудили дружеские связи между нашими городами и регионами, поговорили о новых точках соприкосновения.

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