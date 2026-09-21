Украина в 2022 году хотела создать «единое государство» с Польшей и втянуть её в войну, — Качиньский

Украина в начале СВО хотела создать «единое государство» с Польшей и попытаться втянуть её в войну, об этом заявил лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
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