Новый циклон: москвичей ждёт рождественская оттепель до +4 градусов

На Рождество в Москве ожидается неожиданное потепление до +4 градусов и дожди. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил о приходе североатлантического циклона, который сменит привычные морозы на весеннюю оттепель.
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