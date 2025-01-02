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Новый циклон: москвичей ждёт рождественская оттепель до +4 градусов

Новый циклон: москвичей ждёт рождественская оттепель до +4 градусов

На Рождество в Москве ожидается неожиданное потепление до +4 градусов и дожди. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил о приходе североатлантического циклона, который сменит привычные морозы на весеннюю оттепель.

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