Роспотребнадзор информирует, на что обратить внимание при посещении салона красоты Начало осеннего сезона – это отличный повод не только побаловать себя новой причёской, маникюром или косметической процедурой, но и напомнить: красота должна быть безопасной.
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