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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Роспотребнадзор информирует, на что обратить внимание при посещении салона красоты Начало осеннего сезона – это отличный повод не только побаловать себя новой причёской, маникюром или косметической процедурой, но и напомнить: красота должна быть безопасной.

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