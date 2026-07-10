RusNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RusNews

16 подписчиков

Роутер на основе ценности информации повышает качество разреженного внимания в языковых моделях

Роутер на основе ценности информации повышает качество разреженного внимания в языковых моделях

Масштабирование языковых моделей на длинные контексты требует эффективных механизмов внимания. Блочно-разреженное внимание (block-sparse attention) заменяет квадратичную сложность softmax на выбор топ-k блоков для каждого запроса, но такое отсечение может быть близоруким: когда k-й и (k+1)-й блоки почти равны по оценке, модель теряет потенциально важные данные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии