«Неуважение к истории»: чиновников из Камышина возмутили дети, лазающие по танкам и самолетам

Мэрия Камышина назвала лазанье по военной технике актом неуважения к истории.Официальные лица в Камышине объяснили, почему детям запрещено карабкаться на образцы военной техники времен СССР, установленные в городских парках.
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