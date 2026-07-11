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Царьград

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«Неуважение к истории»: чиновников из Камышина возмутили дети, лазающие по танкам и самолетам

«Неуважение к истории»: чиновников из Камышина возмутили дети, лазающие по танкам и самолетам

Мэрия Камышина назвала лазанье по военной технике актом неуважения к истории.Официальные лица в Камышине объяснили, почему детям запрещено карабкаться на образцы военной техники времен СССР, установленные в городских парках.

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