15 ЛЕТ ШКОЛЕ АСТРОПСИХОЛОГИИ НИКОЛАЯ ДЕНИСЕНКО

Дорогие Друзья, СоРАтники, Коллеги, Здравия Всем!Поздравляем всех с Весенним Равноденствием и Международным Днем Астрологии!15 лет назад, в 2010 году в День Астрологии, была создана ШКОЛА АСТРОПСИХОЛОГИИ НИКОЛАЯ ДЕНИСЕНКО в г.
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