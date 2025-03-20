15 ЛЕТ ШКОЛЕ АСТРОПСИХОЛОГИИ НИКОЛАЯ ДЕНИСЕНКО

Дорогие Друзья, СоРАтники, Коллеги, Здравия Всем!Поздравляем всех с Весенним Равноденствием и Международным Днем Астрологии!15 лет назад, в 2010 году в День Астрологии, была создана ШКОЛА АСТРОПСИХОЛОГИИ НИКОЛАЯ ДЕНИСЕНКО в г.