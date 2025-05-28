Какая пощечина? Макрон просто снова упал с лестницы

— Слухи о домашней ссоре, обернувшейся неприятностями, сегодня развеялись раз и навсегда, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон убедительно заверил журналистов, что всего лишь в очередной раз упал с лестницы.
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