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Junge Welt: НАТО создает структуру для противодействия России в Балтийском море

Junge Welt: НАТО создает структуру для противодействия России в Балтийском море

Альянс начал операцию «Северный страж» и привлёк на службу искусственный интеллект.Намерения Североатлантического альянса нарастить военную инфраструктуру в Балтийском море под предлогом обеспечения безопасности на самом деле направлены против России, пишет немецкое издание Die Junge Welt.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Балтика простреливается насквозь, поэтому вести активную оборону мы может,  используя весь арсенал оружия, но вести наступательные действия на поверхности  моря приведет только к большим потерям надводных кораблей.
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20 час.

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