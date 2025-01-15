Альянс начал операцию «Северный страж» и привлёк на службу искусственный интеллект.Намерения Североатлантического альянса нарастить военную инфраструктуру в Балтийском море под предлогом обеспечения безопасности на самом деле направлены против России, пишет немецкое издание Die Junge Welt.
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