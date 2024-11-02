Три неочевидных признака, которые могут указывать на заболевание сердца

Заболевания периферических артерий, то есть сужение или закупорка сосудов, встречаются все чаще. У целого спектра заболеваний есть неявные признаки, которые помогают понять, что с сосудами, снабжающими кровью ноги, что-то не то.
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