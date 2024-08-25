Даванков призвал заблокировать сайты французских компаний, зарабатывающих в РФ

Депутат Государственной Думы Российской Федерации призвал в рамках реакции на арест создателя мессенджера Telegram Павла Дурова наложить блокировку на порталы тех зарегистрированных во Франции брендов и предприятий, которые получают прибыль в РФ.
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