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Царьград

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98 волонтеров из Свердловской области отправятся в тур по 5 городам

98 волонтеров из Свердловской области отправятся в тур по 5 городам

В Свердловской области подведены итоги регионального конкурса, направленного на поощрение молодежи за достижения в общественно полезной деятельности.

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