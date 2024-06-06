В водах Мирового океана могут жить твари возрастом в несколько тысяч лет

Страшные и ужасные монстры поджидают нас на огромной глубине морских вод, куда и автоматическому батискафу-то трудно добраться, не говоря уже о сомнительных попытках организовать человеческую экспедицию к останкам затонувшего «Титаника».
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