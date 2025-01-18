Рекордный отток капитала из Китая усиливает давление на юань

Юань уже находился под давлением слабой китайской экономики, растущего доллара и перспективы более высоких пошлин США, а теперь валюта сталкивается с дополнительным давлением из-за рекордного оттока капитала из Китая, пишет Bloomberg.
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