Кто на самом деле виноват в низкой рождаемости?

Комментаторы считают, что женщины в России не рожают, потому что не доверяют мужикам! Посмотрел статистику по алиментам и волосы встали дыбом! В прошлой статье «Рожать-то планируем?», которая лихо залетела в ТОП Дзена, я написал, что помимо бедности весомой причин низкой рождаемости является изменившееся под влиянием европейской моды отношение к материнству.