ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Кто на самом деле виноват в низкой рождаемости?

Кто на самом деле виноват в низкой рождаемости?

Комментаторы считают, что женщины в России не рожают, потому что не доверяют мужикам! Посмотрел статистику по алиментам и волосы встали дыбом! В прошлой статье «Рожать-то планируем?», которая лихо залетела в ТОП Дзена, я написал, что помимо бедности весомой причин низкой рождаемости является изменившееся под влиянием европейской моды отношение к материнству.

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