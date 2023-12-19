"Русский, мы обоср@лись!" - 2

Вообще забавно видеть сюжеты, перекликающиеся с моими недавними постами.Есть такая передача "В центре Азии", которая идёт на России-24 по выходным и рассказывает о том, а шо там у казахов, киргизов и прочих наших лимитрофных небратьях из южного подбрюшья России.