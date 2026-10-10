Kyiv Business Centre: Великобритания открыла постоянную оборонную площадку на Украине

Украина и Великобритания запустили Kyiv Business Centre – постоянную специализированную площадку для сотрудничества и реализации проектов британских компаний с украинской промышленностью.
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