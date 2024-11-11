Европейские банки готовятся к турбулентности в результате конкуренции с банками США

Европейские банки столкнулись с серьезным препятствием в попытках сократить разрыв в прибыльности со своими американскими конкурентами, поскольку Уолл-стрит ожидает период финансового дерегулирования под новым президентством Дональда Трампа, сообщает Reuters.
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