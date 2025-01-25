Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дональд Трамп обвинил Россию в краже проекта гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы украла американский проект по созданию гиперзвукового оружия во время правления администрации бывшего главы Белого дома Барака Обамы.

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