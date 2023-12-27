Вышел трейлер игры Chasmal Fear – хоррора с эффектом “нагрудной камеры” на Unreal Engine 5Команда MystiveDev, состоящая из двух человек, сообщила о своей грядущей FPS-хоррор-игре Chasmal Fear на движке Unreal Engine 5 с эффектом “нагрудной камеры”.