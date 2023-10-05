Bloomberg: В Турции проведут третью международную встречу по обсуждению «формулы мира» Зеленского

Первые два раунда переговоров состоялись в Дании и Саудовской Аравии, представителей России не пригласилиАгентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Турция вслед за Данией и Саудовской Аравией намерена принять третью международную встречу об урегулировании конфликта на Украине, где будет обсуждаться «формула мира» президента Владимира Зеленского.
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