Bloomberg: В Турции проведут третью международную встречу по обсуждению «формулы мира» Зеленского

Первые два раунда переговоров состоялись в Дании и Саудовской Аравии, представителей России не пригласилиАгентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Турция вслед за Данией и Саудовской Аравией намерена принять третью международную встречу об урегулировании конфликта на Украине, где будет обсуждаться «формула мира» президента Владимира Зеленского.