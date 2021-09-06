Врали и будут врать, или Вор кричит громче всех

Мир в котором мы живёмПолитикаВрали и будут врать, или Вор кричит громче всех Отрицание реальности может носить характер психической болезни, а может принимать форму циничного вранья.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛСЛидия СанниковаКлоуну соврать .... .Vasja ChabibulinЭто уже не враньё а какая-то шизофрения.БОБорис ОсиповRuben M"Лживая сволочь," "человеческие отбросы"... а зачем самим-то опускаться до их уровня? Это прежде всего недостойно говорящего. Как сказал ВВ? "Кто как обзывается, тот так и называется :)..." - поэтому перечислять грехи и враньё украинцев можно и нужно, а вот обзываться всё-таки не стоит. Говорящего это не красит.Комментировать
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