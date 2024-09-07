Активность возросла: в МИД РФ рассказали о перспективах транспортных коридоров

Международный транспортный коридор (МТК) «Север — Юг», пролегающий от морского порта Петербурга до одного из самых крупных портов на западном побережье Индии — Мумбая, стал фокусным явлением в транспортно-логистической сфере, в связи с чем там увеличилась активность.
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