На Украине опасаются возможных санкций МОК в случае бойкота Олимпиады

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что в стране осознают риски, на которые пойдут в случае бойкота Олимпийских игр из-за допуска к соревнованиям российских спортсменов.
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