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Закон, порядок, государство

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Олег Кожемяко вручил звание мастера спорта России уссурийскому мотогонщику Виталию Котляру

Олег Кожемяко вручил звание мастера спорта России уссурийскому мотогонщику Виталию Котляру

Приморская команда "Восток" в третий раз подряд выиграла Кубок России по спидвею (6+). Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вручил победителям главный трофей соревнований во Владивостоке в субботу, 7 октября.

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