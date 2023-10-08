Олег Кожемяко вручил звание мастера спорта России уссурийскому мотогонщику Виталию Котляру

Приморская команда "Восток" в третий раз подряд выиграла Кубок России по спидвею (6+). Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вручил победителям главный трофей соревнований во Владивостоке в субботу, 7 октября.
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