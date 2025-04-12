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Взять след: в России нейросеть обучили поиску вредоносных программ

Взять след: в России нейросеть обучили поиску вредоносных программ

Российские ученые научили нейросеть находить вредоносные программы — кейлоггеры, ворующие пароли. По словам специалистов Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН, технология позволит усилить защиту от злоумышленников.

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