Экономика ФРГ продолжает деградировать: немецкий технологический гигант Bosch объявил о массовых увольнениях

Ситуация в Германии, находящаяся на краю кризиса, становится неконтролируемой. Известный во всем мире немецкий автопром, уходя на дно рецессии, все активнее утаскивает за собой другие сектора и отрасли промышленности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии