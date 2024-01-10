Анастасия Решетова матом заявила, что ее сглазили фанаты

Модель Анастасию Решетову часто критикуют за излишнюю худобу. Обладательница титула «Первая вице-мисс Россия-2014», родив сына Ратмира, отказалась от жестких диет и перестала следить за каждым набранным килограммом.
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