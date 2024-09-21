SHOT: депутат Парфенов, заподозренный в заказе проститутки в Госдуму, женат

Депутат Денис Парфенов, заподозренный в заказе проститутки в Госдуму, оказался женат, пишет SHOT. На днях в соцсетях появилось видео, на котором девушка ублажает в кабинете ГД мужчину, похожего на парламентария.
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