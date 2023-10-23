Более тысячи деревьев высадят под Судаком в рамках Зелёного фестиваля «Таврида.АРТ»

28 октября в бухте Капсель под Судаком состоится Зелёный фестиваль «Таврида.АРТ». Любой желающий сможет не только посадить дерево, внеся свой вклад в общее дело, но и увезти домой продукцию лучших фермеров из южных регионов нашей страны.
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