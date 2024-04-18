Предложена новая теория, зачем построили Стоунхендж — и ученые готовятся проверить ее на практике

Ученые полагают, что существующая сейчас версия о предназначении Стоунхенджа как минимум не полна: по их мнению, древнее сооружение могли адаптировать еще и для того, чтобы наблюдать редкое состояние Луны.
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