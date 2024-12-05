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РЭО: мониторы и смартфоны содержат золото и серебро

РЭО: мониторы и смартфоны содержат золото и серебро

Global Look Press/Helena Dolderer/dpa Мониторы, смартфоны и другая компьютерная техника содержит в своем составе золото, серебро, платину и палладий, которые можно использовать повторно, сообщают "Известия" со ссылкой на Альбом технологий по утилизации отходов от использования товаров, разработанный Российским экологическим оператором (РЭО).

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