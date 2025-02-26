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Царьград

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Робот из Китая впервые в истории сделал сальто вперёд

Робот из Китая впервые в истории сделал сальто вперёд

Разработчики из EngineAI сообщают о новой покорённой вершине в робототехнике.Впервые гуманоидному роботу удалось совершить сальто вперёд, делятся новостями инженеры из Шэньчжэня в Китае.

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