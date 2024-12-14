Депутат Рады заявил, что Украина никогда не будет сильной для переговоров с РФ

Киев не сможет улучшить свое положение, чтобы разговаривать с Москвой с позиции силы. Такое мнения выразил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.
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