«Сердце России»: Москва отмечает 879-летие

МОСКВА (ИА Реалист). 5 сентября столица России отмечает 879-й день рождения. Почти девять веков истории — от первого летописного упоминания в 1147 году до статуса одного из крупнейших мегаполисов мира — вобрали в себя «много славных и героических дел», как отметил в своём поздравлении мэр Москвы Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Трамп зачищает Ла...
- Символ российской...
- Бразилия и Кения ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым