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«Сердце России»: Москва отмечает 879-летие

«Сердце России»: Москва отмечает 879-летие

МОСКВА (ИА Реалист). 5 сентября столица России отмечает 879-й день рождения. Почти девять веков истории — от первого летописного упоминания в 1147 году до статуса одного из крупнейших мегаполисов мира — вобрали в себя «много славных и героических дел», как отметил в своём поздравлении мэр Москвы Сергей Собянин.

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