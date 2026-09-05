«Сердце России»: Москва отмечает 879-летие

МОСКВА (ИА Реалист). 5 сентября столица России отмечает 879-й день рождения. Почти девять веков истории — от первого летописного упоминания в 1147 году до статуса одного из крупнейших мегаполисов мира — вобрали в себя «много славных и героических дел», как отметил в своём поздравлении мэр Москвы Сергей Собянин.