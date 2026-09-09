«Нужно соглашаться на переговоры с Трампом против Зеленского» – Платошкин отыскал аргумент за перемирие

России стоило бы самой предпринять мирные инициативы, чтобы использовать передышку для внутренней перестройки страны.
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