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«Нужно соглашаться на переговоры с Трампом против Зеленского» – Платошкин отыскал аргумент за перемирие

«Нужно соглашаться на переговоры с Трампом против Зеленского» – Платошкин отыскал аргумент за перемирие

России стоило бы самой предпринять мирные инициативы, чтобы использовать передышку для внутренней перестройки страны.

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