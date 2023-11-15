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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент WBC обратился к Нурсултанову: «Даст Бог, ты станешь чемпионом мира»

Казахстанский боксер-средневес Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО), в эти дни находится в Ташкенте (Узбекистан), где проходит конвенция Всемирного боксерского совета (WBC).

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