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МОСИНФОРМ

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Сергунина: В столице начался прием заявок на конкурс «Студент года Москвы»

Сергунина: В столице начался прием заявок на конкурс «Студент года Москвы»

Учащихся столичных вузов и колледжей приглашают поучаствовать в конкурсе «Студент года Москвы». Прием заявок уже открыт: заполнить онлайн-форму можно на официальном сайте проекта до 27 сентября, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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