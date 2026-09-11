Сергунина: В столице начался прием заявок на конкурс «Студент года Москвы»

Учащихся столичных вузов и колледжей приглашают поучаствовать в конкурсе «Студент года Москвы». Прием заявок уже открыт: заполнить онлайн-форму можно на официальном сайте проекта до 27 сентября, сообщила заммэра Наталья Сергунина.