БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Ваш личный кабинет пытались взломать»: как мошенники выманивают деньги у жителей ЛНР и ДНР и участников СВО

«Ваш личный кабинет пытались взломать»: как мошенники выманивают деньги у жителей ЛНР и ДНР и участников СВО

В последние несколько месяцев чрезвычайно распространённой в республиках Донбасса, и в зоне СВО в целом, стала форма телефонного мошенничества, когда людям звонят злоумышленники, которые представляются якобы «сотрудниками банка» и под различными предлогами пытаются завладеть чужими деньгами.

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