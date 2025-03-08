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Мода и Шоу-бизнес

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Анфиса Чехова заявила, что большинство женщин живут, «как курица»

Анфиса Чехова заявила, что большинство женщин живут, «как курица»

Российская артистка Анфиса Чехова увлекается психологией и эзотерикой. В недавнем интервью с писателем Александром Цыпкиным певица призналась, что хотела написать книгу с названием «Кто ты: ведьма или курица?».

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