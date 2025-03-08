Анфиса Чехова заявила, что большинство женщин живут, «как курица»

Российская артистка Анфиса Чехова увлекается психологией и эзотерикой. В недавнем интервью с писателем Александром Цыпкиным певица призналась, что хотела написать книгу с названием «Кто ты: ведьма или курица?».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии