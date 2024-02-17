Полиция Петербурга раскрыла мошенничество с покупкой автомобиля за границей

38-летний индивидуальный предприниматель обратился в полицию Центрального района 26 января. Он сообщил, что передал 5,8 миллиона рублей некоему мужчине, который должен был помочь ему купить за границей автомобиль Range Rover.
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