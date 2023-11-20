BP: премьер Таиланда впервые за десять лет пригласил главу США посетить страну

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин пригласил американского президента Джо Байдена посетить страну, этот визит может стать первым более чем за десять лет официальным визитом лидера США в королевство.
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