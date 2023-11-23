Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 717 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стас Гулинов
    А потом варшаву, талин, берлин и т.д? Смысл только в том, то за океаном этого и ждут( Нет! Бить надо в голову! Ноги  ...В США допустили н...
  • Михаил Пантюхин
    Куда им огурцы есть, если с рассола дрышут!!! Вся их военная эффективна только тогда,  когда с маленькими и слабыми с...В США допустили н...
  • виктор климахин
    УБИВАТЬ   ЧЕРНОЖОПЫХ  ШАКАЛОВ    ЭТО  ПРЯМАЯ  УГРОЗА  РОССИЙСКОГО    НАРОДА     И  СТРАНЫО будущем миграци...

О будущем миграционной политики: возможны два варианта

О будущем миграционной политики: возможны два варианта

# Чернильница   Тут довелось посмотреть довольно любопытную запись стрима депутата Государственной Думы Михаила Матвеева и знаете, очень интересная у нас складывается ситуация.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Бедный
А ничего, что статья как раз о рассмотрении закона направленного на мигрантов? )))
Ответить
2 час.
Я
Яна
Примеры других стран есть, но нам надо по особенному.. Существуют же определённые правила при предоставлении гражданства и для гастарбайтеров в других странах. Почему бы не перенять,если не можем выработать сами.
Ответить
46 мин.
виктор климахин
УБИВАТЬ   ЧЕРНОЖОПЫХ  ШАКАЛОВ    ЭТО  ПРЯМАЯ  УГРОЗА  РОССИЙСКОГО    НАРОДА     И  СТРАНЫ
Ответить
35 мин.

Картина дня

наверх