# Чернильница Тут довелось посмотреть довольно любопытную запись стрима депутата Государственной Думы Михаила Матвеева и знаете, очень интересная у нас складывается ситуация.
О будущем миграционной политики: возможны два варианта
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Андрей Бедный
А ничего, что статья как раз о рассмотрении закона направленного на мигрантов? )))
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2 час.
Я
Яна
Примеры других стран есть, но нам надо по особенному.. Существуют же определённые правила при предоставлении гражданства и для гастарбайтеров в других странах. Почему бы не перенять,если не можем выработать сами.
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46 мин.
виктор климахин
УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ ЭТО ПРЯМАЯ УГРОЗА РОССИЙСКОГО НАРОДА И СТРАНЫ
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35 мин.
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