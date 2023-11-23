О будущем миграционной политики: возможны два варианта

А ничего, что статья как раз о рассмотрении закона направленного на мигрантов? )))

Я

Яна

Примеры других стран есть, но нам надо по особенному.. Существуют же определённые правила при предоставлении гражданства и для гастарбайтеров в других странах. Почему бы не перенять,если не можем выработать сами.