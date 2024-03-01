Немецкий холдинг Bosch продаст свою российскую штаб-квартиру в Химках

Заявившая в марте прошлого года об остановке деятельности в РФ компания Bosch продает штаб-квартиру своей российской дочерней компании в Химках, на Вашутинском шоссе, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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