Многочисленные удары нанесены по объектам противника в ночь на 6 января Российские войска нанесли многочисленные удары по объектам в тыловых районах контроля противника.
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Многочисленные удары нанесены по объектам противника в ночь на 6 января Российские войска нанесли многочисленные удары по объектам в тыловых районах контроля противника.
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