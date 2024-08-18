Марина Федункив вдохновляет на позднюю беременность

Комедийная артистка Марина Федункив в 52 года ожидает первого ребенка. Хотя беременность в этом возрасте является редкостью и сопряжена с рисками, Федункив пока не подтвердила слухи, но благодарит поклонников за поздравления.
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